شاهد قدرات السيارة العائلية فورد إكسبيديشن 2020 .. وموعد طرحها بالخليج.. صور

تعتبر فورد إكسبيديشن واحدة من أقوى إصدارات الصانع الأمريكي، فهي تحمل معها العديد من المفاهيم مثل المساحة الداخلية التي اتسمت بالرحابة، وأيضًا قدراتها العنيفة على مواجهة الطرق الوعرة، وحزم متعددة من مستويات الراحة والأمان، ومن المفترض أن يتم طرحها داخل صالات العرض بدولة الإمارات العربية خلال هذا الأسبوع.





زودت فورد إكسبيديشن بمحرك Ecoboost سداسي الاسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 400 حصان و650 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز SelectShift من عشر سرعات.





تميزت السيارة بتصميم عملاق و بعجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة و 22 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا لمقاومة التضاريس المختلفة والطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معدنية من 6 أضلاع مزدوجة، و أقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة، بالاضافة إلى مثبت سرعة و مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وأمامية وجانبية لفئة إكسبيديشن بلاتينوم.





حصلت السيارة على أبعاد هيكلية بلغ طولها 5.3 متر، و وبعرض 2.1 متر، وتتسم مقصورة فورد إكسبيديشن بالرحابة الشديدة صاحبة ثمانية مقاعد، كما يمكنها استيعاب المزيد من الحمولة مع طي المقاعد الخلفية، مع سقف بانورامي Vista Roof.





تم تدعيم السيارة بعدد 7 ألواح سفلية، ودرع واقي من الرمال لحماية مبردات الشاحن التوربيني، ودرع معدني آخر لحماية ترس القيادة، و المحرك، وخزان الوقود، وناقل السرعة، و علبة نقل الحركة، بالإضافة إلى العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وأنظمة التوزيع الالكتروني وحزمة متطورة من برامج الثبات والتحكم.





وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الخرائط والوسائط المتعددة، كما احتوت ايضا مقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم.شاهد قدرات السيارة العائلية فورد إكسبيديشن 2020 .. و موعد طرحها بالخليج.





تعتبر فورد إكسبيديشن واحدة من أقوى إصدارات الصانع الأمريكي، فهي تحمل معها العديد من المفاهيم مثل المساحة الداخلية التي اتسمت بالرحابة، وايضا قدراتها العنيفة على مواجهة الطرق الوعرة، وحزم متعددة من مستويات الراحة والأمان، ومن المفترض أن يتم طرحها داخل صالات العرض بدولة الإمارات العربية خلال هذا الأسبوع.





زودت فورد إكسبيديشن بمحرك Ecoboost سداسي الاسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 400 حصان و650 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز SelectShift من عشر سرعات.





تميزت السيارة بتصميم عملاق و بعجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة و 22 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا لمقاومة التضاريس المختلفة والطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معدنية من 6 أضلاع مزدوجة، و أقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة، بالاضافة إلى مثبت سرعة و مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وامامية وجانبية لفئة إكسبيديشن بلاتينوم.





حصلت السيارة على أبعاد هيكلية بلغ طولها 5.3 متر، و وبعرض 2.1 متر، وتتسم مقصورة فورد إكسبيديشن بالرحابة الشديدة صاحبة ثمانية مقاعد، كما يمكنها استيعاب المزيد من الحمولة مع طي المقاعد الخلفية، مع سقف بانورامي Vista Roof.



