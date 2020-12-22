شاهد| صراع الوحوش .. فورد موستنج شيلبي GT500 في مواجهة بي إم دبليو M8 كوبيه كومبيتيشن

تعالى أصوات محركات وقدرات خارقة تنطلق على أحد ممرات السباق، وذلك عبر فيديو تم نشره على قناة Edmunds الخاصة بالسيارات على موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، وتدور أحداث المواجهة بين البطل الأمريكي فورد موستنج شيلبي GT500 و العملاق الألماني العريق بي إم دبليو M8 كوبيه.





جاءت الانطلاقة الأولى بتقدم بي إم دبليو M8 والتي يمكنها أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كم/ساعة خلال فترة زمنية 3.0 ثانية، وذلك بفضل محركها القوي المكون من 8 اسطوانات V8 توين تيربو، بقوة 617 حصان و 750 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز M مكون من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي M-tuned xDrive، مع امكانية الدفع الخلفي للعجلات.





بينما تمتعت فورد موستنج شيلبي GT500 بمحرك ثماني الأسطوانات V8 تيربو، بسعة 5.2 لتر سوبرتشارج، يولد قوة قدرها 760 حصان وعزم دوران 847 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مزدوج طراز Tremec مكون من 7 سرعات..





وبفضل هذه القدرات فيمكن للسيارة أن تحقق تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كم/ساعة في غضون 3.5 ثانية.



