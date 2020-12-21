مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

يتألق رواد صناعة السيارات الألمانية داخل الأسواق المصرية، ومن بين هؤلاء الرواد شركة مرسيدس وبى ام دبليو ، حيث يتنافسون بالعديد من الإصدارات المختلفة من فئة السيارات السيدان الفاخرة والعريقة ، اما حديثا فيتنافسان بسيارتين جديدتين وهما mercedes benz C200 & BMW 320i موديل عام 2020 .





ولذلك يستعرض موقع " صدى البلد " الإخباري مقارنة بين افخم السيارات السيدان الألمانية المتواجدة حاليا وهما mercedes benz C200 & BMW 320i موديل عام 2020 .





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أولا : mercedes benz C200

انتجت نسخة مرسيدس C200 موديل 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات أيضا , ولكن بسعة 2.0 لتر تربو , بقوة 204 حصان , و 300 نيوتن متر من عزم الدوران , وصندوق سرعة G-tronic من 9 سرعات , و دفع خلفي للعجلات، وتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 7.1 ثانية , وتصل لسرعة قصوي 245 كم/الساعة , و تحقق متوسط استهلاك وقود 6.5-6.8 لتر لكل 100 كم .





وتضم مرسيدس C200 موديل 2020 أفضل التصميمات الداخلية في فئة السيارات الصغيرة الفاخرة وهى مليئة بالمواد عالية الجودة كما أن معالجتها المتوازنة بشكل جيد تركز على الراحة وخيارات المحرك القوية تساعد السيارة على توليد الكثير من التسارع والقوة.





ويأتي سعر السيارة مرسيدس C200 موديل 2020 بـ830 الف جنية مصري.





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ثانيا : BMW 320i





تستمد BMW 320i موديل 2020 بمحرك سعة 2.000 سي سي موزع على 4 أسطوانات، ومزود بشاحن توربيني من نوع TwinPowerTurbo ينتج هذا المحرك بقوة 184 حصان، وعزم أقصي للدوران قدره 300 نيوتن متر بداية من 1.350 دورة و حتى 4.000 دورة في الدقيقة، وتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100كم/ساعة في 7.1 ثانية و سرعة قصوي قدرها 235 كم/ساعة.





و يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نسب. و الرقم الرسمي لمتوسط استهلاك الوقود يقدر بداية من 6.3 لتر حتى 7.4 لتر لكل 100 كم.





و تأتى السيارة بمصابيح من نوع LED في المصابيح الأمامية و مصابيح الضباب، مع مجموعة الاصطفاف, و المتمثلة في كاميرا خلفية و مستشعرات أمامية و خلفية، و مجموعة التدخين من بي ام دابليو و مكيف الهواء ثلاثي المناطق.





كما تأتى السيارة بشاشة لعرض الوسائط المتعددة و تعمل باللمس بقياس 8.8 بوصة. و التي تعمل بنظام iDrive 6 الداعم لمجموعة هواتف آبل عن طريق برنامج Apple CarPlay يتصل ذلك النظام بعدد 10 مكبرات صوتية متميزة من نوع Hi-Fi.



