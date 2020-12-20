ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسريبات لتصميم الجيل الجديد من BMW الفئة السابعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تعمل دائما بي إم دبليو دائما على تطوير الجيل القادم من الفئة السابعة على قدم وساق، ولكن لا يعني أنها على وشك الكشف عنها ، حيث يتوقع ان يتم الكشف عنه بعد عام أو أكثر .

وتأتي السيارة القادمة تظهر في تصميم تخيلي يستند على أحدث اللقطات التجسسية لها، وتظهر لقطات للسيارة في محاولة لإخفاء واجهة السيارة، حيث تتميز بتصميم مربع ، مع مصابيح أمامية طويلة مسطحة .

وتتميز السيارة بشبك أمامي بحجم عادي، وهذا يشير إلى أنها لن تحصل على شبك الكلي العملاق الذي يظهر في الفئة الرابعة، ويظهر التصميم  التخيلي حصولها على مقابض الأبواب المتدفقة الموجودة

أما خلف السيارة فكانت هذه المنطقة مموهة بشدة في اللقطات التجسسية، ما يحجب التصميم الخلفي بالكامل، وتتميز السيارة بمصابيح خلفية كاملة العرض تقريبًا.


كما يتوقع الكشف عن السيارة في عام 2022 ، لتعرض كموديل 2023 ، وبذلك تحصل السيارة على نسخة كهربائية بالكامل قد يطلق عليها اسم i7 ، وذلك مع نطاق أكثر 480 كم ، وقوة 536 حصان مع نظام دفع كلي ، وستتنافس EQS القادمة ،  وتعتبر هي النسخة الكهربائية من أس كلاس والتي قامت مرسيدس بتحديثها لموديل 2021. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

تصميم تخيلي لمرسيدس إس كلاس2021

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بي إم دبليو تكشف مواصفات i7 الكهربائية

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور

شاهد |لأول مرة .. ظهور بي ام دبليو X1 2022 الهجينة بالقابس الجديد

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن إصابات كورونا بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أول تعليق أمريكي على سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

بعد الحصول على نفقة 270 ألف من أحمد سعد.. وصلة رقص حارة لـ سمية الخشاب

سبب عدم وصول بعثة فريق جازيللي التشادي

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

هل توقف مصر الرحلات مع بريطانيا بعد تفشي فيروس كورونا .. مصر للطيران ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد

شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز