تسريبات لتصميم الجيل الجديد من BMW الفئة السابعة

تعمل دائما بي إم دبليو دائما على تطوير الجيل القادم من الفئة السابعة على قدم وساق، ولكن لا يعني أنها على وشك الكشف عنها ، حيث يتوقع ان يتم الكشف عنه بعد عام أو أكثر .
وتأتي السيارة القادمة تظهر في تصميم تخيلي يستند على أحدث اللقطات التجسسية لها، وتظهر لقطات للسيارة في محاولة لإخفاء واجهة السيارة، حيث تتميز بتصميم مربع ، مع مصابيح أمامية طويلة مسطحة .
وتتميز السيارة بشبك أمامي بحجم عادي، وهذا يشير إلى أنها لن تحصل على شبك الكلي العملاق الذي يظهر في الفئة الرابعة، ويظهر التصميم التخيلي حصولها على مقابض الأبواب المتدفقة الموجودة
أما خلف السيارة فكانت هذه المنطقة مموهة بشدة في اللقطات التجسسية، ما يحجب التصميم الخلفي بالكامل، وتتميز السيارة بمصابيح خلفية كاملة العرض تقريبًا.
كما يتوقع الكشف عن السيارة في عام 2022 ، لتعرض كموديل 2023 ، وبذلك تحصل السيارة على نسخة كهربائية بالكامل قد يطلق عليها اسم i7 ، وذلك مع نطاق أكثر 480 كم ، وقوة 536 حصان مع نظام دفع كلي ، وستتنافس EQS القادمة ، وتعتبر هي النسخة الكهربائية من أس كلاس والتي قامت مرسيدس بتحديثها لموديل 2021.
وتأتي السيارة القادمة تظهر في تصميم تخيلي يستند على أحدث اللقطات التجسسية لها، وتظهر لقطات للسيارة في محاولة لإخفاء واجهة السيارة، حيث تتميز بتصميم مربع ، مع مصابيح أمامية طويلة مسطحة .
وتتميز السيارة بشبك أمامي بحجم عادي، وهذا يشير إلى أنها لن تحصل على شبك الكلي العملاق الذي يظهر في الفئة الرابعة، ويظهر التصميم التخيلي حصولها على مقابض الأبواب المتدفقة الموجودة
أما خلف السيارة فكانت هذه المنطقة مموهة بشدة في اللقطات التجسسية، ما يحجب التصميم الخلفي بالكامل، وتتميز السيارة بمصابيح خلفية كاملة العرض تقريبًا.
كما يتوقع الكشف عن السيارة في عام 2022 ، لتعرض كموديل 2023 ، وبذلك تحصل السيارة على نسخة كهربائية بالكامل قد يطلق عليها اسم i7 ، وذلك مع نطاق أكثر 480 كم ، وقوة 536 حصان مع نظام دفع كلي ، وستتنافس EQS القادمة ، وتعتبر هي النسخة الكهربائية من أس كلاس والتي قامت مرسيدس بتحديثها لموديل 2021.