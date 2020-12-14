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سيارات

مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
بي ام دبليو BMW m4
بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبيه كابورليه
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اشرف عطية
ظهرت مؤخرًا صور تصميم السيارة بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورلية بخلاف الصور المسربه من قبل اثناء اختبارها و جائت بتصميم مبهر و شبك امامي عملاق .

تأتي بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورلية بمحرك بست اسطوانات دبل تيربو 3000 سي سي قوة 473 حصان، و503 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك إما بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، بالإضافة إلى نظامي الدفع الخلفي .

تتميز بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورلية بأكصدام أمامي رياضي، وغطاء محرك منحوت، ومصابيح أمامية مبهرة ، كما تأتي بسقف علوي ناعم قابل للطي، وحزام مائل إلى الأعلى يلتف حولها ليبرز رشاقتها .

بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورلية بها غطاء صندوق خلفي جديد مع ضوء فرامل مُدمج في الاسبويلر الخلفي، وبخلاف ذلك، فإن الطراز يُشبه إلى حد كبير النسخة الكوبيه، حيث يمتلك مصابيح خلفية نحيلة، ونظام عادم رباعي لأن محركها تيربو .

يعمل العملاق الالماني حاليًا على تطوير بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية و إضافة نظام دفع كلي اختياري، كما قد يتحسن المدى الكهربائي فوق الـ 460 كيلومتر الحالية.

سيتأخر تدشين بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية بعد X3 فيس ليفت و سيتم طرحها غالبًا في نهاية العام القادم أو بداية 2022 حسب التوقعات و لكن لا توجد معلومات رسمية حتي الان .

وأعلنت بي ام دبليو مؤخرا عن طرح BMW X4 2021 في مصر بفئة أعلى، وهي xDrive30i مع تجهيزات M Sport بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 252 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي ويمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في الساعة في 6.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة.
مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور
مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور
مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور
مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور
مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور
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