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سيارات

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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محسن مجدى

تألقت شركة Bmw العريقة على مدار العقود الماضية، حيث حققت نجاحا كبيرا في سوق السيارات خلال حقبة الثمانينات في مصر، بل وفى العالم، عبر سيارتها الشهيرة " E30 " التي أخذت لقب عاشقة الشباب، لما تملكه من ثقافة التعديل وتعتبر من أكثر الإصدارات التي تزينت داخل قائمة السيارات المعدلة .     

  

كما أصدرت شركة بي ام دبليو العديد من المحركات لسيارتها  " E30 " لزيادة حجم مبيعاتها داخل جميع الأسواق المحلية والأوروبية، ولذلك انتجت أكثر من 6 محركات منذ بداية نشأتها حتى انتهاء طرازاتها .


ويأتي المحرك الأول الذى تم تصميمة واستخدامه في سيارة BMW  316 E30، في الفترة من 1982 إلى 1987، وهو محرك 4 سلندر بقوة 89 حصانا، ويستطيع الوصول إلى 4000 لفة في الدقيقة بمعدل عزم دوران 140 نيوتن. متر.


أما الثاني تم استخدام هذا المحرك في سيارة BMW  316i E30، في فترة من عام 1987 إلى 1994، وهو محرك 4 سلندر ينتج بقوة 95 حصانًا، يصل إلى 4500 لفة في الدقيقة بمعدل عزم دوران 145 نيوتن. متر.


وجاء المحرك الثالث يعمل مع سيارة BMW 318IS E30، في الفترة من عام 1989 إلى عام 1991، وهو محرك 4 سلندر بقوة 134 حصانا، وبإمكانه الوصول إلى 4600 لفة في الدقيقة بمعدل عزم دوران 172 نيوتن. متر.


وبعد أن أصبحت فائقة بقوتها اطلقت بعض المحركات بعدد اكبر من الإصدارات الأولى، ولذلك قدموا أكبر ثلاث محركات للسيارة BMW E30 الأول يأتي بسعة 6 سلندر بقوة 148 حصانا، ويصل إلى 4000 لفة في الدقيقة بمعدل عزم دوران 205 نيوتن.متر


وأصبح أكثر قوة في هذه الإصدارات من عام 1985 إلى 1993، Bmw e30 325i، وهو محرك 6 سلندر بقوة 168 حصانا، ويستطيع الوصول إلى 4000 لفة في الدقيقة بمعدل عزم دوران 222 نيوتن. متر، فجاء المحرك الأخير بسعة 6 سلندر بقوة 137 حصانًا، ويصل إلى 4000 لفة في الدقيقة بمعدل عزم دوران 151 نيوتن. متر، في فترة من عام 1982 إلى 1984.


ونتيجة عن ذلك لكل هذه الإصدارات الشيقة للسيارة Bmw E30، يتجه بعض الأجيال الساطعة لشباب التعديلات، بوضع البادي كت " أجزاء الهيكل الخارجي "  لتبدو أكثر جمالا ويلجأ البعض أيضا لتعديل الأجزاء الداخلية لتصبح اكثر شبابية و إضافة بعض الأضواء، فلا يقتصر التعديل علي هذا فقط بل يصل لتهبيط السيارة لجعلها اكثر ثباتا علي السرعات العالية.

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات
شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات
شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات
شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات
شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات
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