سعر ومواصفات فورد كوجا الآن في مصر .. صور

تعتبر شركة فورد من اهم شركات السيارات الامريكية تواجدا فى مصر، مع طرحها العديد من الطرازات الناجحة فى سوق السيارات المصرى ، والتى لاقت شعبية كبيرة جدا ، ومن بين هذه الطرازات موديل " كوجا " الذى تم طرحه بثلاث فئات في 2019.





وينتمى طراز فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 180 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.





وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.1 ثانية.





وزودت سيارات فورد كوجا الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم فى الجر، فرامل يد كهربائية ، واحتوت على مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، والتحكم فى المرايات الجانبية كهربائيًا مع خاصية التدفئة، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج معتم، وقضبان سقف فضي اللون، وشبكة أمامية من الكروم، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومقاعد من الجلد، ونظام كهربائي لوضعية مقعد السائق.





وتقدم طرازات فورد كوجا الفئة الثانية العديد من المواصفات القياسية ، بالاضافة الى بعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها “خاصية فتح السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ونظام ملاحى يعمل بواسطة القمر الصناعى، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة نهارية “LED”، ومستشعر فتح الشنطة الخلفية، وغيرها”.





ودعمت طرازات «فورد كوجا» الفئة الثالثة بالمواصفات القياسية ووسائل الأمان ، و بعض الكماليات الإضافية ومنها “جنوط إطارات 18 بوصة، ومصابيح زينون، وتحكم أتوماتيك للمصابيح الأمامية، ومقاعد جلد بالكامل، وغيرها .





اما عن اسعار فورد كوجا فى سوق السيارات المصرى موديل 2019 فهي كالتالى .

- اوتوماتيك / TREND 2019 1500 CC 414,900 جنيه .

- اوتوماتيك / سبورت 2019 1500 CC 464,900 جنيه .

- اوتوماتيك / TITANIUM 2019 1500 CC 514,900 جنيه .

- اوتوماتيك / ST 2019 1500 CC 564,900 جنيه .