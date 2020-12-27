تصميم تخيلي لسيارة المستقبل موستانج الكهربائية من فورد.. صور

نشر أحد مصممي فورد رسما تخيليا لتحويل سيارة فورد موستانج إلى سيارة كهربائية جديدة خارقة، ولكنها مبنية على Mach-E.
وستحصل هذه السيارة ذات التصميم التخيلي والتي ستحمل اسم Mach s، ولكنها تعتبر سيارة المستقبل بلا منازع لانها خالية من الإنبعاثات ، وهذا سيجعلها تلعب دورا محوريا وهام في تحول شركة فورد إلى السيارات الكهربائية.
وتتميز السيارة بتصميم طويل وجرئ، مع وجود غطاء قصير، ومقصورة أقرب للأمام ، ولكن الشباك مأخوذ من سيارة Mach-e ، والمصابيح تحولت إلى شريط ضوئي واحد وهو يمتد إلى رفارف العجلات الخلفية .
وحتى الآن هو التصميم تخيلي فقط ، ولكن هذه الفكرة ليست بعيدة المنال على الاطلاق ولكن على الأرجح أن فورد تبحث عن سيارة أنيقة ذات اداء عالي .
ولكن كل الاحتمالات ممكنة، ومن الممكن أن تصل فورد إلى هذا التصميم في الفترة القادمة، ومن المعروف أن فورد ازاحت النقاب عن النسخة الكهربائية من أيقونتها موستانج ، وهي تختلف عن الموديل التقليدي ، ولكن من حيث الهيكل بشكل كامل .
وأوضحت فورد ان سيارتها الجديدة تحمل اسم mac ، ولكنها تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة عن طريف التخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات متعددة الاغراض أو الـ SUV ، وتتمتع السيارة ببطارية 7 كيلووات ساعة بمدى سير يترواح من 400 إلى 610 كلم.
وستحصل هذه السيارة ذات التصميم التخيلي والتي ستحمل اسم Mach s، ولكنها تعتبر سيارة المستقبل بلا منازع لانها خالية من الإنبعاثات ، وهذا سيجعلها تلعب دورا محوريا وهام في تحول شركة فورد إلى السيارات الكهربائية.
وتتميز السيارة بتصميم طويل وجرئ، مع وجود غطاء قصير، ومقصورة أقرب للأمام ، ولكن الشباك مأخوذ من سيارة Mach-e ، والمصابيح تحولت إلى شريط ضوئي واحد وهو يمتد إلى رفارف العجلات الخلفية .
وحتى الآن هو التصميم تخيلي فقط ، ولكن هذه الفكرة ليست بعيدة المنال على الاطلاق ولكن على الأرجح أن فورد تبحث عن سيارة أنيقة ذات اداء عالي .
ولكن كل الاحتمالات ممكنة، ومن الممكن أن تصل فورد إلى هذا التصميم في الفترة القادمة، ومن المعروف أن فورد ازاحت النقاب عن النسخة الكهربائية من أيقونتها موستانج ، وهي تختلف عن الموديل التقليدي ، ولكن من حيث الهيكل بشكل كامل .
وأوضحت فورد ان سيارتها الجديدة تحمل اسم mac ، ولكنها تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة عن طريف التخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات متعددة الاغراض أو الـ SUV ، وتتمتع السيارة ببطارية 7 كيلووات ساعة بمدى سير يترواح من 400 إلى 610 كلم.