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سيارات

تصميم تخيلي لسيارة المستقبل موستانج الكهربائية من فورد.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
نشر أحد مصممي فورد رسما تخيليا لتحويل سيارة فورد موستانج إلى سيارة كهربائية جديدة خارقة، ولكنها مبنية على Mach-E.

وستحصل هذه السيارة ذات التصميم التخيلي والتي ستحمل اسم Mach s، ولكنها تعتبر سيارة المستقبل بلا منازع لانها خالية من الإنبعاثات ، وهذا سيجعلها تلعب دورا محوريا وهام في تحول شركة فورد إلى السيارات الكهربائية.

وتتميز السيارة بتصميم طويل وجرئ، مع وجود غطاء قصير، ومقصورة أقرب للأمام ، ولكن الشباك مأخوذ من سيارة Mach-e ، والمصابيح تحولت إلى شريط ضوئي واحد وهو يمتد إلى رفارف العجلات الخلفية .

وحتى الآن هو التصميم تخيلي فقط ، ولكن هذه الفكرة ليست بعيدة المنال على الاطلاق ولكن على الأرجح أن فورد تبحث عن سيارة أنيقة ذات اداء عالي .

ولكن كل الاحتمالات ممكنة، ومن الممكن أن تصل فورد إلى هذا التصميم في الفترة القادمة، ومن المعروف أن فورد ازاحت النقاب عن النسخة الكهربائية من أيقونتها موستانج ، وهي تختلف عن الموديل التقليدي ، ولكن من حيث الهيكل بشكل كامل .

وأوضحت فورد ان سيارتها الجديدة تحمل اسم mac ، ولكنها تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة  عن طريف التخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات متعددة الاغراض أو الـ SUV ، وتتمتع السيارة ببطارية 7 كيلووات ساعة بمدى سير يترواح من 400 إلى 610 كلم.


هذا هو التصميم المستقبلي المتوقع لسيارة فورد موستنج الكهربائية


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