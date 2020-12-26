أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور

يبدو أن عام 2020 هو تميمة الحظ لشركة شيفروليه الأمريكية عملاقة صناعة السيارات فى العالم، بعدما شهد عدة طرازات مميزة طرحها الصانع الأمريكي لعشاقه كان أبرزها Traverse الجديدة، التى وصفها الكثيرون أنها أفضل سيارة دفع رباعي للعام.





جاءت شيفروليه Traverse الجديدة بمحر ك قوي يتكون من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر، بقوة 315 حصانًا، بالإضافة لناقل سرعة أوتوماتيكي من 9 سرعات.





شيفروليه Traverse الجديدة بطول 5.18 مترًا، مع عرض 199 سم، وارتفاع 197 سم، وقاعدة عجلات بطول 3.07 مترًا، مع تصميم جديد تمامًا للواجهتين الأمامية والخلفية، وشبكة أمامية من الكروم لتزيين السيارة و تبريد المحرك، بالإضافة لجنوط قوية قياس 18 و20 بوصة. ومن ناحية الأبعاد جاءت199 سم، وارتفاع 197 سم، وقاعدة عجلات بطول 3.07 مترًا، مع تصميم جديد تمامًا للواجهتين الأمامية والخلفية، وشبكة أمامية من الكروم لتزيين السيارة و تبريد المحرك، بالإضافة لجنوط قوية قياس 18 و20 بوصة.





أما المقصورة فجاءت من 3 صفوف تحتوى على 7 مقاعد، مصممة من الجلد الفاحر الذى يسمح بالتحكم فى درجة حراراته، مع ششة وسائط متعددة قياس 8 بوصة.





و قررت شيفروليه تزويد السيارة بأنظمة أمان أكثر، فكان قرارها بنظام الفرامل الآلي للحالات الطارئة، مع مجموعة من حساسات الضوء والمطر، وكاميرات أمامية و خلفية لتسهيل التحكم بالسيارة على الطريق.



