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سيارات

أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:20 ص
أفضل سيارات الدفع
أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020
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هند عصام
يبدو أن عام 2020 هو تميمة الحظ لشركة شيفروليه الأمريكية عملاقة صناعة السيارات فى العالم، بعدما شهد عدة طرازات مميزة طرحها الصانع الأمريكي لعشاقه كان أبرزها Traverse الجديدة، التى وصفها الكثيرون أنها أفضل سيارة دفع رباعي للعام.

جاءت شيفروليه Traverse الجديدة بمحرك قوي يتكون من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر، بقوة 315 حصانًا، بالإضافة لناقل سرعة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

ومن ناحية الأبعاد جاءت شيفروليه Traverse الجديدة بطول 5.18 مترًا، مع عرض 199 سم، وارتفاع 197 سم، وقاعدة عجلات بطول 3.07 مترًا، مع تصميم جديد تمامًا للواجهتين الأمامية والخلفية، وشبكة أمامية من الكروم لتزيين السيارة و تبريد المحرك، بالإضافة لجنوط قوية قياس 18 و20 بوصة.

أما المقصورة فجاءت من 3 صفوف تحتوى على 7 مقاعد، مصممة من الجلد الفاحر الذى يسمح بالتحكم فى درجة حراراته، مع ششة وسائط متعددة قياس 8 بوصة.

و قررت شيفروليه تزويد السيارة بأنظمة أمان أكثر، فكان قرارها بنظام الفرامل الآلي للحالات الطارئة، مع مجموعة من حساسات الضوء والمطر، وكاميرات أمامية و خلفية لتسهيل التحكم بالسيارة على الطريق.

ويبدأ سعر سيارة شيفروليه Traverse الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية من 30 ألف دولار، ما يعادل 467 ألف جنيه مصري، أما أعلى فئة مقابل 54500 دولار ما يعادل 850 ألف جنيه.
أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور
أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور
أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور
أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور
أفضل سيارات الدفع الرباعي فى 2020.. سعر ومواصفات شيفروليه Traverse الجديدة | صور
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