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سيارات

مميزات شيفروليه Traverse أفضل سيارة دفع رباعي هذا العام.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
شيفروليه Traverse
شيفروليه Traverse
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أماني نوار
استطاعت سيارة Traverse الجديدة من شيفروليه ان تلقى الكثير من الإعجاب من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي هذا العام ، وتتمتع السيارة بهيكل انسيابي بطول 5 أمتار ، 18 سم ، وعرض199 سم .

كما تتميزت السيارة بتصميم جديد للواجهتين الامامية والخلفية، بالإضافة إلى وجود شبك امامي ثنائي مميز لغطاء المبرد وهو مزين بحروف مطلية بالكروم .

وللسيارة أيضا بعجلات مميزت من الكروم المعدني مقاس 18 و20 إنش ، بالإضافة إلى قمرة قيادة مميزة حصلت على 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب مكسوة بالجلد، ويمكن التحكم بها عن طريق انظمة كهربائية .

ومن ناحية وسائل الترفيه والأمان زودت السيارة باحدث أنظمة المالتيميديا وهي خاصية التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس ، بمقاس 8 بوصات.

كما جهزت بأنظمة أمان متطورة لحماية الركاب من الحوادث ، مع وجود نظام فرملة آلي في الحالات الطارئة ونظام لتفادي التصادمات أثناء السير، مع حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.


وتستمد السيارة قوتها من محركات  ذات 6 إسطوانات بسعة 3.5 لتر ، وتولد عزم يعادل 315 حصان تقريبا ، كما تعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات .


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