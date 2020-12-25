مميزات شيفروليه Traverse أفضل سيارة دفع رباعي هذا العام.. فيديو

استطاعت سيارة Traverse الجديدة من شيفروليه ان تلقى الكثير من الإعجاب من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي هذا العام ، وتتمتع السيارة بهيكل انسيابي بطول 5 أمتار ، 18 سم ، وعرض199 سم .
كما تتميزت السيارة بتصميم جديد للواجهتين الامامية والخلفية، بالإضافة إلى وجود شبك امامي ثنائي مميز لغطاء المبرد وهو مزين بحروف مطلية بالكروم .
وللسيارة أيضا بعجلات مميزت من الكروم المعدني مقاس 18 و20 إنش ، بالإضافة إلى قمرة قيادة مميزة حصلت على 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب مكسوة بالجلد، ويمكن التحكم بها عن طريق انظمة كهربائية .
ومن ناحية وسائل الترفيه والأمان زودت السيارة باحدث أنظمة المالتيميديا وهي خاصية التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس ، بمقاس 8 بوصات.
كما جهزت بأنظمة أمان متطورة لحماية الركاب من الحوادث ، مع وجود نظام فرملة آلي في الحالات الطارئة ونظام لتفادي التصادمات أثناء السير، مع حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وتستمد السيارة قوتها من محركات ذات 6 إسطوانات بسعة 3.5 لتر ، وتولد عزم يعادل 315 حصان تقريبا ، كما تعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات .
كما تتميزت السيارة بتصميم جديد للواجهتين الامامية والخلفية، بالإضافة إلى وجود شبك امامي ثنائي مميز لغطاء المبرد وهو مزين بحروف مطلية بالكروم .
وللسيارة أيضا بعجلات مميزت من الكروم المعدني مقاس 18 و20 إنش ، بالإضافة إلى قمرة قيادة مميزة حصلت على 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب مكسوة بالجلد، ويمكن التحكم بها عن طريق انظمة كهربائية .
ومن ناحية وسائل الترفيه والأمان زودت السيارة باحدث أنظمة المالتيميديا وهي خاصية التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس ، بمقاس 8 بوصات.
كما جهزت بأنظمة أمان متطورة لحماية الركاب من الحوادث ، مع وجود نظام فرملة آلي في الحالات الطارئة ونظام لتفادي التصادمات أثناء السير، مع حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وتستمد السيارة قوتها من محركات ذات 6 إسطوانات بسعة 3.5 لتر ، وتولد عزم يعادل 315 حصان تقريبا ، كما تعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات .