شيفروليه تطلق الوحش المخيف سوبر بان chevrolet suburban z71 موديل 2021 .. صور

شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 موديل 2021 والتي أعلنت شركة شيفروليه مؤخرا عن طرح سيارتها الجديدةموديل 2021 والتي ستأتي بمحرك V8 L84 سعة 5300 سي سي بقوة 355 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن/ متر .









شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 متاحة ايضا بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصانا و624 نيوتن.متر من عزم الدوران و المحركات متصلة بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات .









تأتي شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 مع نظام التحكم في النزول من المنحدرات ويبرز تصميم شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 على عدة جبهات تشتمل على شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.









وتقوم الان شركة شيفروليه باختبار سيارتها سلفرادو 1500 chevrolet silverado موديل 2022 الجديدة كليا و كشفت الصور التجسسية التي التقطت لها اثناء اختبارها عن عدد من التفاصيل والتي تشتمل على استخدام نظام سوبر كروز من جنرال موتورز جنبًا إلى جنب مع اختبار قدرات سحبها الكبيرة التي تتمتع بها العملاق سلفرادو .









تأتي شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado بنظام قيادة شبه ذاتي من جنرال موتورز والتي تسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة .









نظام القيادة في السيارة شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado تم تقديمه لأول مرة في كاديلاك CT6 2018، لتظهر بعد ذلك في سيارات كاديلاك أخرى، وها هي تستعد للظهور في سيارات شيفروليه بدءًا من شيفروليه سلفرادو 1500 chevrolet silverado .