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سيارات

لويس شيفروليه.. من صانع محركات إلى عملاق السيارات الأمريكية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:01 م
لويس شيفروليه
لويس شيفروليه
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أماني نوار
يوافق اليوم ذكرى ميلاد المهندس رائد الأعمال الشهير وعملاق السيارات الأمريكية لويس شيفروليه ، مؤسس شركة شيفروليه للمحركات التي تنتمي إلى مجموعة جنرال موتورز.

ولد لويس شيفروليه في 25 ديسمير 1878 في سويسرا ، وفي عام 1886 تركت عائلتة سويسرا ، واتجهت على بورجونيا للعيش ، وهناك اشتغل لويس ميكانيكي قبل أن يفكر في الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية .
في ذكرى ميلاد مؤسسها.. «شيفروليه» مؤسس إمبراطورية السيارات في العالم
درس شيفروليه تصميم السيارات ، وبدأ في العمل على تصميم المحركات لتطوير السيارات الجديدة ، ولكن بعد وقت قصير لأصبح شريك مع صديق وليام دورانت وبعدها أسس شركة شيفروليه للمحركات في ولاية ميشيجان .
 لويس شيفروليه... بائع الساعات الذي تحول الإمبراطور السيارات... تعرف على قصة نجاحه | سيارات سيدتي
عرف لويس بشغفه الشديد بسباق السيارات وقضى بسبب حادث 3 سنوات في المستشفى، ورغم معاناته تلك مع الحوادث فإنه كان سببًا في ظهور سيارات شيفروليه  الامريكية الشهيرة.

عمل شفروليه سائق سيارات سباق في شركة فيات ، ثم انتقل إلى أوتوكار في فيلادلفيا عام 1907 ، وذلك من اجل مشروع تطوير سيارة سباق ، وبعدها أكمل شيفروليه مسيرته في السباق وانتقل إلى بويك ويليام مؤسس جنرال موتورز، وبدأ وقتها في تصميم محرك خاص لسيارته الجديدعام 1909 ، وقام بتصميم صمام من 6 إسطوانات في متجره الخاص في ولاية ميشيجان .
لويس شيفروليه.. بائع الساعات الذي تحول لإمبراطور السيارات
وأسس شيفروليه شركته الخاصة في عام 1911 مع مجموعة من الشركاء، وقام باختيار شعار الشركة بشكل يذكره بوطنه سويسرا.

توفي لويس شيفروليه  في 6 يونيو 1941 بولاية ميشيجان بالويلات المتحدة عن 62 سنة .

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