لويس شيفروليه.. من صانع محركات إلى عملاق السيارات الأمريكية

يوافق اليوم ذكرى ميلاد المهندس رائد الأعمال الشهير وعملاق السيارات الأمريكية لويس شيفروليه ، مؤسس شركة شيفروليه للمحركات التي تنتمي إلى مجموعة جنرال موتورز.
ولد لويس شيفروليه في 25 ديسمير 1878 في سويسرا ، وفي عام 1886 تركت عائلتة سويسرا ، واتجهت على بورجونيا للعيش ، وهناك اشتغل لويس ميكانيكي قبل أن يفكر في الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية .
درس شيفروليه تصميم السيارات ، وبدأ في العمل على تصميم المحركات لتطوير السيارات الجديدة ، ولكن بعد وقت قصير لأصبح شريك مع صديق وليام دورانت وبعدها أسس شركة شيفروليه للمحركات في ولاية ميشيجان .
عرف لويس بشغفه الشديد بسباق السيارات وقضى بسبب حادث 3 سنوات في المستشفى، ورغم معاناته تلك مع الحوادث فإنه كان سببًا في ظهور سيارات شيفروليه الامريكية الشهيرة.
عمل شفروليه سائق سيارات سباق في شركة فيات ، ثم انتقل إلى أوتوكار في فيلادلفيا عام 1907 ، وذلك من اجل مشروع تطوير سيارة سباق ، وبعدها أكمل شيفروليه مسيرته في السباق وانتقل إلى بويك ويليام مؤسس جنرال موتورز، وبدأ وقتها في تصميم محرك خاص لسيارته الجديدعام 1909 ، وقام بتصميم صمام من 6 إسطوانات في متجره الخاص في ولاية ميشيجان .
وأسس شيفروليه شركته الخاصة في عام 1911 مع مجموعة من الشركاء، وقام باختيار شعار الشركة بشكل يذكره بوطنه سويسرا.
توفي لويس شيفروليه في 6 يونيو 1941 بولاية ميشيجان بالويلات المتحدة عن 62 سنة .
ولد لويس شيفروليه في 25 ديسمير 1878 في سويسرا ، وفي عام 1886 تركت عائلتة سويسرا ، واتجهت على بورجونيا للعيش ، وهناك اشتغل لويس ميكانيكي قبل أن يفكر في الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية .
درس شيفروليه تصميم السيارات ، وبدأ في العمل على تصميم المحركات لتطوير السيارات الجديدة ، ولكن بعد وقت قصير لأصبح شريك مع صديق وليام دورانت وبعدها أسس شركة شيفروليه للمحركات في ولاية ميشيجان .
عرف لويس بشغفه الشديد بسباق السيارات وقضى بسبب حادث 3 سنوات في المستشفى، ورغم معاناته تلك مع الحوادث فإنه كان سببًا في ظهور سيارات شيفروليه الامريكية الشهيرة.
عمل شفروليه سائق سيارات سباق في شركة فيات ، ثم انتقل إلى أوتوكار في فيلادلفيا عام 1907 ، وذلك من اجل مشروع تطوير سيارة سباق ، وبعدها أكمل شيفروليه مسيرته في السباق وانتقل إلى بويك ويليام مؤسس جنرال موتورز، وبدأ وقتها في تصميم محرك خاص لسيارته الجديدعام 1909 ، وقام بتصميم صمام من 6 إسطوانات في متجره الخاص في ولاية ميشيجان .
وأسس شيفروليه شركته الخاصة في عام 1911 مع مجموعة من الشركاء، وقام باختيار شعار الشركة بشكل يذكره بوطنه سويسرا.
توفي لويس شيفروليه في 6 يونيو 1941 بولاية ميشيجان بالويلات المتحدة عن 62 سنة .