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فن

بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:38 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على أن يطمئن الجمهور على حالة الفنان كريم شقيقه.

قال محمد من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "شكرا لكل اللي حاول يتصل للإطمئنان على كريم واسف اني مش عارف ارد على كل اتصالات ورسايل حضراتكم الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية الحمد لله على كل حال".

يذكر أن نشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها «الحمد لله على كل حال».

وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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