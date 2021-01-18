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منوعات

شبيه كريم محمود عبدالعزيز: بمشي في الشارع الناس تتصور معايا فاكريني هو

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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يارا عمرو- ايهاب أشرف
"يخلق من الشبه أربعين"، مثل أطلق على الشبه الذي قد يلاحظه شخصً ما في وجه شخص آخر، ويتعجب البعض كيف خلق الله هذا الشخص متشابها مثل الشخص الآخر، وهذا ما حدث مع حسام رفعت، عند رؤيته في الشارع من اللحظة الأولى يتعجب الناس ليقفوا ويقولون "ده كريم محمود عبد العزيز!".  

حسام رفعت، شاب في الـ24 من عمره، يسكن في مركز زفتى بمحافظة الغربية، خريج بكلية التجارة ويعمل حاليًا مشرفًا في أحد مصانع الألومنيوم، يتمتع حسام بموهبة الصوت العذب، الذي تطرب له الأذن وتعجب عند سماع صوته الجميل، ليطور حسام من نفسه في مجال الموسيقى ويبحث ويدرس في الكلمات والألحان حتى أنتج أول أغنية له من كثرة حبه لعالم الموسيقى. 

يحكي حسام عن بداية التشابه بينه وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز، لكاميرا "صدي البلد"، قائلًا: "أنا مكنتش واخد بالي أبدًا بين الشبه الكبير اللي بيني وبينه، أول واحدة علقت علي الشبه دا كانت جدتي من ثلاث سنين، هي اللي قالتلي انت بتفكرني بممثل بس معرفش مين، وبعدين بدؤا صحابي وكل اللي يشوفوني يعلقوا علي الشبه ويقولوا دا انت شبه محمود كريم عبد العزيز بالظبط". 

بعد ملاحظة هذا الشبه الكبير بينه وبين كريم محمود عبد العزيز، بدأ حسام في تقليد حركاته ومشاهد تمثيله في مقاطع الفيديوهات، ويحملها علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليزيد لديه عدد المشاهدات والتعليقات التي تركت رواد السوشيال ميديا في تعجب، عن كم الشبه الكبير بين حسام والفنان كريم محمود عبد العزيز.

وأكمل حسام حديثه قائلًا: "كل ما ادخل اي سوبرماركت او صيدلية او حتي امشي في الشارع، كله يقف ويقولي انت شبه ممثل، انت شبه كريم محمود عبد العزيز، انت ازاي شبهوا كدة، حتي الناس بتقف تتصور معايا علشان شبهوا أوي". 

وعن أغرب التعليقات التي جاءت لحسام بسبب الشبه بينه وبين كريم محمود عبد العزيز علي مواقع السوشيال ميديا، كانت "أنت شبه كريم أكثر من كريم نفسه"، "أنا شوفت الفيديو أكثر من خمس مرات، مقتنعتش غير لما قريت الكومنتات وعرفت انك مش كريم"، وعقب حسام: "الناس مش بتاخد بالها من اسمي كله بيبص علي الشكل والشبه بس ومش بيصدقوا".

وأنهي حسام حديثه عن حلمه في المستقبل، قائلًا: "نفسي أعمل أكثر من أغنية لنفسي من كلماتي والحاني، انا بحب الفن ونفسي انجح فيه، وابين للناس ان لسه في اصوات حلوة بتغني كلمات مختلفة وجميلة، واشتهر انا كحسام مش بس شبيه للفنان كريم محمود عبد العزيز".
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