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فن

فى عيد ميلاد محمد هنيدى.. اتجه للسينما بعد رفضه فى كلية الشرطة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم الاثنين، الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 55، حيث يعد واحدًا من أهم الكوميديانات فى مصر والوطن العربى.

وحصل هنيدى على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991 ثم بدأ فى السينما من خلال بعض الأدوار الصغيرة مثل دوره في فيلم إسكندرية ليه، ليتجه بعد ذلك إلى المسرح.

وكشف محمد هنيدى أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة إلا أن قصر قامته أدى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه إيضا لينتهى به بعد ذلك لمعهد فنون السينما.
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