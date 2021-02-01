ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطتها لتحويل 30 مليون عداد تقليدي إلى أخرى مسبوقة الدفع وذكية للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير على مستوى شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.





حالات تغيير العداد التقليدى

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك حاليا 9 ملايين و900 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنوايًا .

وأوضح وزير الكهرباء أنه حال وجود عطل بالعداد التقليدي سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع لأنه لم يعد هناك عدادات تقليدية بشركات التوزيع ، ف أى مشترك يرغب فى تغيير العداد أو عمل تعاقد جديد أو توقف العداد القديم يتم تركيب عداد مسبوق الدفع،لافتا إلى أن المواطن أصبح يقبل على العداد مسبوق الدفع نتيجة محاسبته بدقة على الاستهلاك الفعلى له وعدم تدخل عناصر بشرية.







وأوضح رئيس الشركة فى تصريح لـ "صدى البلد" أن العداد التقليدى الذى مر علي استخدامه أكثر من 25 سنة يعد متهالكا فيتم رفعه واستبداله بالعداد مسبوق الدفع وعلى المشترك دفع قيمة العداد الجديد الذى يتراوح سعره من 700 جنيه الى 800 جنيه.





أو فى حال ثبوت التلاعب بالعداد فيتم استبداله ودفع قيمة العداد الجديد .





وأوضح السيسى أنه فى حالة وجود عيب تصنيع بالعداد ، أو لم يمر على تركيبه 25 سنة يتم استبداله وتركيب عداد مسبوق الدفع دون تحميل المشترك قيمة العداد الجديد.





وكشف السيسى أن عدد المشتركين بنطاق شركة جنوب القاهرة يصل الى 6.2 مليون مشترك ، وتم تركيب 1.5 مليون عداد مسبوق الدفع .







خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد كهرباء مسبوق الدفع

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- دفع رسوم كارت شحن العداد.

- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالفا أو به كسر.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

-يمنع أحد ما من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بقيمة 18.50 جنيه.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصلا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.













وقال محمد السيسى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،إن عمليه استبدال العدادات التقليدية تتم وفق خطة موضوعة لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع للقضاء نهائيا على مشاكل التحصيل .