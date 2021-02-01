ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين.. السجن المؤبد لـ8 متهمين بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من إيران

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:07 ص
علم البحرين
علم البحرين
Advertisements
قسم الخارجي
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، بمعاقبة 8 مدانين بالسجن المؤبد بعد ثبوت تورطهم بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لوسائل إعلام بحرينية، أدانت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد، بعد تشكيل خلية إرهابية بغرض تنفيذ هجمات في البحرين انتقاما لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

وضمت القضية 18 متهما بينهم هاربون، وعاقبت المحكمة مدانين بالسجن 15 سنة وآخران بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات علي خمسة والسجن 7 سنوات لمدان.

وكانت النيابة العامة البحرينية باشرت التحقيق في القضية، بعد القبض على عدد من المتهمين في يناير 2020، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن "بعض المتهمين الرئيسيين فروا من البحرين، واستقروا في إيران وتلقوا الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري".

كما تم إتهامهم بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، وتجنيد بقية المتهمين الذين انضموا إليها بعد ذلك، وشرعوا بارتكاب جرائم بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة".

وخطط المتهمون لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف رجال الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات.

وشددت النيابة على أنه "بناء على الأدلة القاطعة ضد المتهمين، أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد