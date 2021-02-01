البحرين.. السجن المؤبد لـ8 متهمين بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من إيران

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، بمعاقبة 8 مدانين بالسجن المؤبد بعد ثبوت تورطهم بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.





ووفقًا لوسائل إعلام بحرينية، أدانت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد، بعد تشكيل خلية إرهابية بغرض تنفيذ هجمات في البحرين انتقاما لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.





وضمت القضية 18 متهما بينهم هاربون، وعاقبت المحكمة مدانين بالسجن 15 سنة وآخران بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات علي خمسة والسجن 7 سنوات لمدان.





وكانت النيابة العامة البحرينية باشرت التحقيق في القضية، بعد القبض على عدد من المتهمين في يناير 2020، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن "بعض المتهمين الرئيسيين فروا من البحرين، واستقروا في إيران وتلقوا الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري".





كما تم إتهامهم بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، وتجنيد بقية المتهمين الذين انضموا إليها بعد ذلك، وشرعوا بارتكاب جرائم بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة".





وخطط المتهمون لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف رجال الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات.





وشددت النيابة على أنه "بناء على الأدلة القاطعة ضد المتهمين، أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة.