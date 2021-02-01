أول رد فعل لـ رونالد كومان على تسريب عقد ميسي مع برشلونة

طالب رونالد كومان، مدرب برشلونة، إدارة النادي، بعزل أي شخص يثبت قيامه بتسريب عقد ليونيل ميسي الهداف التاريخي للفريق مع النادي الكتالوني.





ووصف كومان مدرب برشلونة تقرير صحيفة "إل موندو" الذي نشر تفاصيل عقد ميسي بأنه محاولة من أشخاص لإلحاق الضرر باللاعب والنادي الإسباني.





وزعمت إل موندو الإسبانية أن الساحر الأرجنتيني تقاضى أكثر من نصف مليار يورو في آخر 4 سنوات وفقا لعقده مع برشلونة.





في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من أزمة مالية بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا، خرج تقرير إل موندو زاعما تقاضي ميسي (33 عاما) مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة.





ورد برشلونة في بيان رسمي بأنه غير مسؤول عن التقرير وسيتخذ إجراءات قانونية تجاه الصحيفة





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، قد ينتهي مشواره مع النادي الكاتالوني بعد 20 عاما بين جدرانه.





وأراد ميسي الرحيل عن الفريق مطلع الموسم الجاري لكن برشلونة طلب دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ700 مليون يورو.





وقال كومان إن اللعب بدون ليونيل ميسي لا يضمن لك المنافسة على الكثير من الأشياء مؤكدًا أنه سعيد بتواجده في الفريق والمردود الذي يقدمه.





وحسم برشلونة مواجهته أمام أتلتيك بيلباو في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني والتي استضافها ملعبه كامب نو بهدفين مقابل هدف واحد ليزاحم ريال مدريد في وصافة الليجا.





كان نادي برشلونة أعلن منتصف شهر أغسطس الماضي، تعيين رونالدو كومان مديرا فنيا للفريق، خلف لـ كيكي سيتين





بدأ رونالد كومان مسيرته التدريبية مع فريق فيتيسه آرنهم الهولندي، وقاده في 71 مباراة، حقق الفوز في 35 وخسر 14 وتعادل في 22 مباراة، وبعد ذلك عمل في فريق أياكس آمستردام وقاده في 151 مباراة، حقق الفوو في 94، وتعادل في 30 وخسر 27.





أما التجربة الأخيرة لكومان قبل خطوة برشلونة، فكانت مع منتخب هولندا، وقاده في 20 مباراة فقط، وحقق الفوز في 11، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات.





حصد كومان لقب السوبر الإسباني مع فالنسيا في موسم 2007-2008، ولقب الدوري الهولندي 3 مرات مع أياكس «مرتين» ومرة مع فينورد، وكأس هولندا مع أياكس مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرتين، مرة مع أياكس وأخرى مع آلكمار، والسوبر البرتغالي مع بنفيكا مرة واحدة.