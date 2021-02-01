ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشروط.. طيران الإمارات تسير رحلات من بريطانيا إلى دبي في هذا الموعد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 م
طيران الإمارات
طيران الإمارات
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت طيران الإمارات، عن تسيير رحلات من مطار هيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة إلى دبي اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في تحديث جديد حول رحلاتها إلى المملكة المتحدة، إنه على المسافرين الراغبين بمغادرة المملكة على متن هذه الرحلات التأكد من أنّه مصرح لهم بالسفر بموجب أحدث القواعد الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، ومن استيفاء متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية.

وأضافت أنه وفقًا لتوجيهات بريطانيا، فإن خدمات الركاب بين دبي وجميع نقاط المملكة المتحدة في برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر، معلقة اعتبارًا من يوم 29 يناير حتى إشعار آخر.

وأبدت أسفها على قرار التعليق، مطالبة العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأوضحت أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول المملكة المتحدة الرجوع إلى موقع الحكومة للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل والحجر الصحي عند الوصول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"طيران الإمارات" تضم الطائرة الـ 116 من طراز A380 العملاق لأسطولها الجوي

طيران الإمارات تعلق رحلاتها بعد إعلان السعودية

بعد إجراء 95 ألف فحص جديد.. الإمارات تسجل 1077 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

رحلات معينة.. طيران الإمارات تقدم خدمة مجانية لمقاعد الدرجة الاقتصادية

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى السعودية

ترشيحاتنا

ضمن أول 10 في العالم.. مفاجأة صادمة حول عدد سكان محافظة القاهرة

حقيقة "الكنس وتقليم الأظافر والخياطة ليلا تزعج الجن"

زلزال يضرب ولاية تركية

إبداع وإقناع.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفي ويست هام

النادي الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

يجب احترام إرادة الشعب .. الأمم المتحدة تدين بشدة انقلاب ميانمار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد