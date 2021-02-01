شاهد .. اليسا تتغزل في لبنان وسط الثلج

وظهرت في مقطع الفيديو اليسا داخل منزلها ببروت ، وهي تصور الثلج علي انغام عدد من اغانيها ، وعلقت علي الفيديو قائله : " ماتعرفيش انا بحبك قد ايه يابيروت".

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".



