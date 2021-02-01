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أخبار العالم

إعادة هيكلة الاستثمارات السياحية والعقارية في سلطنة عُمان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:26 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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مـيــــس رضـــا
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن قيامه بإعادة هيكلة استثماراته السياحية والعقارية في سلطنة عُمان، وذلك عبر نقلها إلى الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) التابعة له، حيث تم تحويل ملكية مشاريع الجهاز وحصصه في بعض الشركات إلى المجموعة، لتقوم بدورها الفعال في القطاع السياحي، وتُسهم في التنويع الاقتصادي المنشود، كونها الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.


وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة كفؤة، وبما يتواءم مع الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث تعد السياحة ضمن مُستهدفات الخطة لتحقيق التنويع الاقتصادي في عُمان، إلى جانب التركيز الحالي على القطاع السياحي كأحد القطاعات الحيوية والفاعلة في دعم النمو، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


كما يتواءم هذا الإجراء مع برنامج "روابط" الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني في شهر سبتمبر من العام الماضي، بهدف ربط سياسات الشركات التابعة له وأنظمتها مع سياساته العليا، من أجل توحيدها ومواءمتها، وتحقيق التكامل مع أدوار القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام في القطاع السياحي.
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