ضبط 17 طن سكر تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

نفّذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، الاثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.





أسفرت الحملة عن ضبط أحد مراكز تعبئة السكر التمويني المدعم بتسليم كميات ضخمة من السكر التمويني ناقص الوزن القانوني وذلك لـ 4 تجار تموين استعدادًا لصرفها للمواطنين بالبطاقات التموينية اعتبارًا من 1/ 2 / 2021 كدعم تقدمه الدولة للمستفيدين تمويني، وكما تم التحفظ على الكميات المضبوطة وقدرها 17,800 طن ونقلها بـ 4 سيارات وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.







وكان قد نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، على مدار الأسبوع الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.







وأسفرت الحملات عن ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٢٦٤.٥٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٧٧٢٣.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.







كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٣٨ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢٠٤١.٥ جنيه دون وجه حق، وجرى التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٧٨٩٩ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٥٥٥٠.٦٠ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٠٦٧٤.٦٠ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٤٩٠٨ جنيهات دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٣٩٧٤.٢٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢٩٥٨.٨٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣١٦٨.٢٠ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٥٢٨٤.٤٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٠٣١٧ جنيها دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٩٢٤٧.٦٠ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم.

وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٢٤٩ جنيها دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٤٣٨٠ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٦٥٥.٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط ٥ تجار تمويني لغلقهم المحال اثناء مواعيد العمل الرسمية وتحررت المحاضر الأزمة، ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٣٩٩٦.٤٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٨٦.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١١٥٧.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم، ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ واثبات مبيعات وهمية علي النظام دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٨٤١.٧٥ جنيه دون وجه حق، وجرى التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢١٥٢ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم.



وتم المرور على إجمالي ٤٢ تاجرا تموينيا بمركز ومدينه إدكو.







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