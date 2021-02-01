تعيين رؤساء أقسام جدد بطب عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد نور الدين حسن رئيسًا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب ، كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور طلعت علي حسن السمني رئيسًا لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب.









وعلي الصعير آخر،شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولي من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتورة احمد صلاح



