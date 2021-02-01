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تعليم

تعيين رؤساء أقسام جدد بطب عين شمس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:30 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد نور الدين حسن رئيسًا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب ، كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور طلعت علي حسن السمني رئيسًا لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب.


وعلي الصعير آخر،شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولي من مركز خدمة  الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة،  حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتورة احمد صلاح 

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.
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