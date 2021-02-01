"العلاقات الأمريكية العربية".. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

‏تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة عبر الانترنت في السادسة من مساءبعد غد الأربعاء بعنوان "العلاقات الأمريكية العربية" وذلك في إطار سلسلة محاضرات حوار التحرير .

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‏يأتي ذلك بحضور "فرانسيس ريتشياردوني" رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، و "شبلي تلحمي" و "نبيل فهمي" العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة ووزير خارجية مصر الأسبق، و بحضور 'ألان ستوجا' رئيس مؤسسة تالبيرج وشركة زيمي للإتصالات .





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‏كما يشارك في النقاش "إبراهيم عوض" ، أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز الهجرة ودراسات اللاجئين بالجامعة

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ويتاح حضور الندوة من خلال الرابط التالي :

‏https://aucegypt.zoom.us/j/97691346844









وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد ناقشت يوم الخميس الماضي كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" والذي أصدرته مؤخرا دار النشر الخاصة بالجامعة والذي تحدث عن أهم مشروعات وخطط دار نشر الجامعة لعام 2021 .





يتناول الكتاب، المرشح لجائزة "Prose Awards" لعام 2021 ، تاريخ التصميم الجرافيكي العربي وتطور التصميم في المنطقة ، قبل عام 1900م إلى القرن العشرين ، بداية من الفن الإسلامي والخط العربي وتأثيرهما على الثقافة البصرية العربية، وصولًا إلى الثورة الرقمية وظهور الإنترنت .

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