معيط : أتوقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن جهود وزارة المالية في سبيل التطوير المستمر والإصلاح الدءوب للسياسات المالية والاقتصادية بوجه عام لن تتوقف ، فقد وضعت وزارة المالية رؤيتها المستقبلية للأعوام المالية الثلاثة القادمة ( من ۲۰۲۲/۲۰۲۱ حتى ۲۰۲۹/۲۰۲۳ ) ، وذلك من عدة منطلقات أهمها رؤية مصر الاستراتيجية ۲۰۳۰ ، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى الذي تتبناه الحكومة المصرية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.





وأشار معيط خلال بيانه أمام مجلس النواب إلى أن البرنامج الاصلاح الاقتصادي وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ، ويعتمد على اتباع إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الراهن ، مع استهداف القطاعات الحقيقية للإقتصاد المصرى للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.





واكد أن الوزارة تسعى في رؤيتها المستقبلية إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية ، وتشجيع النمو الاحتوائي ، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج ، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير ، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية ، وتحويل مسار الاقتصاد المصري من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصادي إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي ، مما يدعم النمو المتوازن والمستدام .





وأشار إلى أنه من اجل هذا من أجل ذلك وضعت وزارة المالية مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط ، والتي يمكن إيجازها في النقاط الآتية : : على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للفترة ( يوليو - ديسمبر ) من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلي يصل إلى نحو ۷ ٫ ۸ % من الناتج المحلي ومستوى دين في حدود ۸۸٪ من الناتج المحلي الإجمالي .





وتابع :تستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو 6 ٫ 5 % خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، وإلى نحو 3.5 ٪ خلال العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، ثم إلى نحو 6.74 % خلال العام المالي 2024/2023.





وقال: بالنسبة للفائض الأولي فتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى المساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة في تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته .





وأضاف: بالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق ۸۷ ٪ خلال العام المالى ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، و 84 % خلال العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، ثم ۷۹ ٪ خلال العام المالى 2023 /2024.





واشار معيط إلى أنه لتحقيق تلك المستهدفات الكلية ، فقد قامت وزارة المالية في ديسمبر ۲۰۲۰ بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى والتي ترسم خارطة الطريق المستقبلية وتوضح المنهجية التي تتبعها وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام ، وخفض نسبته للناتج المحلي ، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل ، وذلك من خلال خفض أعباء الدين وإطالة متوسط عمره ، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين بما يضمن توفير التمويل اللازم للموازنة في الوقت المناسب.





وأضاف: كما قامت وزارة المالية بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة ، ولضمان القدرة على تحقيق مستهدفات إيرادات الموازنة العامة على المدى المتوسط بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق .





وتابع: تتضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة الاعتبارات التوزيعية المرتبطة بالعدالة الاقتصادية وخلق الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.





وأوضح أنه من ناحية أخرى تعمل وزارة المالية على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب التطورات والاحتياجات الملحة المتعلقة بالأزمات مع الأخذ في الحسبان خطط والتزامات الدولة المستقبلية.





واوضح أن وزراة المالية تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر المحقق للأوجه ذات الأولوية وخاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين من زيادة في المرتبات والمعاشات وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية من خلال إمتداد نظام التأمين الصحى الشامل والعمل على توفير التمويل اللازم له ، وأيضا لإستكمال منظومة تطوير التعليم وعلى الرغم من متطلبات الإنفاق الإضافية الاستثنائية والمتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا فإن وزارة المالية تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي مثل برنامجي تكافل وكرامة ، وبرامج التنمية البشرية ( الصحة والتعليم ) ، وكذلك مبادرات دفع النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية .





وتابع :كما تسعى وزارة المالية إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ، وذلك من خلال الحفاظ على مسارات العجز الكلى والدين دون انحراف أو تدهور ، والمساهمة في برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل والذي يتضمن كافة قطاعات الدولة .





وقال معيط : في هذا الصدد تستهدف وزارة المالية مواصلة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي بدأها في المنظومة الضريبية برفع كفاءة الإدارة الضريبية والحوكمة ومیكنة المنظومة ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب بما يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب والمنظومة الجمركية من خلال تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ، وسداد المستحقات الجمركية ، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر ، إلى جانب إعادة هيكلة مصلحة الجمارك إدارية بما يضمن تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود ، وبما يخفض من الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتخليص الجمرکی . : كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والدفع غير النقدي ، وهو ما يضمن التوزيع العادل للثروات كأحد مرتكزات التنمية المستدامة .





واوضح أنه تعطى وزارة المالية أولوية قصوى لجهود التنمية المستدامة وخاصة التعافي الأخضر ودفع جهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء ، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة المصرية فيما يخض التنمية المستدامة .