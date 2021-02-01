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أخبار العالم

قرار عاجل من البحرين بشأن إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:53 م
قرار عاجل من البحرين
قرار عاجل من البحرين بشأن إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية
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قسم الخارجي
قررت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، حظر إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية دون موافقة مسبقة من وزارة الشباب والرياضة.

ووفقا لصحيفة "الوطن البحرينية"،  ستكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية تنظمها أي من المؤسسات أو الشركات أو الأندية أو اتحادات اللعبات الرياضية أو اللجنة الأولمبية البحرينية أو اللجنة البارالمبية البحرينية الرياضية أو أي من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المُبينة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وتتولى الإدارة المذكورة - دون غيرها - فور تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية من أي من الجهات المبينة بالمادة السابقة، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه.

وقام بإصدار القرار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وجاء في القرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى قرار اللجنة التنسيقية رقم (359 -2020) في اجتماعها بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بشأن الموافقة على مقترح تمديد سريان القرارات المتعلقة ببعض الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19 ) والقرارات الأخرى المتعلقة بانتشار الفيروس لمدة شهرين إضافيين.
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