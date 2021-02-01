محافظ الفيوم يراجع خطط التطوير النهائية للقرى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي سيتم تنفيذها بالمركزين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات القطاعات المشاركة بالمبادرة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال الاجتماع راجع خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق - ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية – والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن خطط التطوير التي تم وضعها شملت كل مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التى تم عقدها مع مواطني المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتكون خطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأضاف أن محافظ الفيوم استمع لعرض تفصيلى، من رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، بشأن خطط التطوير النهائية التي سيتم تنفيذها بالمركزين والتي تم وضعها بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المختلفة، لتحقيق التنمية المتكاملة لقرى المركزين وذلك حتي تحقق المبادرة الرئاسية التنمية الحقيقية للقرى المستهدفة بما يُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، على رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كل المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير بحسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا في إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بكل القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.
ووجه "الأنصاري" رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، للتنسيق مع مسئولي كل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لمراجعة كل الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرعة.
أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن المحافظة استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في ملف التصالح، حيث تم تكليف كل الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كل التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.
أضاف محافظ الفيوم أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضًا بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيرًا إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.