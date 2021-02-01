جامعة أسيوط: 10 منح دراسية مجانية لطلاب الجامعات بالدول النامية

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن موافقة مجلس الجامعة جاءت بناء على المذكرة المقدمة من مجلس شئون التعليم والطلاب ، والتى تضمنت طرح 10 منح دراسية مجانية من الجامعة في مجالات الهندسة ، والحاسبات والطب والقانون والزراعة والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والعلوم واللغة العربية وذلك للطلاب المنتسبين لمختلف الدول النامية .





وكان قد استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور مصطفى واصف ممثل المنظمة الألمانية التابعة للمنظمة الأوربية لحماية الحيوان والبيئة ETN))،وذلك لبحث آليات وسبل واقعية للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل وضع الحلول الممكنة التي يمكن أن تشارك بها الجامعة للتصدي لتلك المشكلة وفق الضوابط الإنسانية الرحيمة هذا إلى جانب مناقشة مشروع تعقيم الكلاب لمنعها من التكاثر والذي سيتم بالتعاون مع المحافظة وأطباء كلية الطب البيطري ومنظمة GRES الألمانية .