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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أبو هشيمة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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منار نور
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة  له من خلال  حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أبو هشيمة في الصورة وهو يرتدي بدلة زرقاء ، وتفاعل عدد كبير من متابعي أبو هشيمة مع الصورة.

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة من الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.

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