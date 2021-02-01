الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - اليوم /الاثنين/ -عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



