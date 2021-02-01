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أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - اليوم /الاثنين/ -عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارت (وام) - عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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