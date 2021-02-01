مسابقة الموظف المثالي.. جامعة حلوان تستكمل المقابلات الشخصية للمرشحين

اختتمت إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان المقابلات الشخصية لمرشحي مسابقة الموظف المثالي لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





أفاد الدكتور حسام رفاعي أن مسابقة الموظف المثالي تسهم فى تحفيز أعضاء الجهاز الإداري و بث روح المنافسة الشريفة على مستوى الكليات والإدارات العامة، وهذا يعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز وزيادة الانتماء للجامعة، مؤكدا أن فعاليات المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى تمت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وتضمنت مقابلات اليوم الاخير مقابلة مرشحى 18 كلية وإدارة بإجمالي مرشحين 31 مرشحا ليتم اختيار 18 منهم من خلال لجنة التحكيم التي تقوم بفحص استمارات الترشح و اختيار من تنطبق عليه الشروط و المعايير المعلنة، والتي تكونت من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ حاتم حمدي أمين مساعد الجامعة، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة، ومها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، ومحمد وليد الغنيمي مدير عام شئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس.





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تضمنت شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وألا يكون قد تجاوز رصيد الإجازات خلال العام، وأن يكون آخر تقريرين سنوي بدرجة امتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، كما طلب من المرشح تقديم نموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها تتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة، والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكارى، على أن يوضع أسماء المكرمين فى كتيب خاص باسم المسابقة يوزع عليهم.





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