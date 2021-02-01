توفي بـ كورونا.. محافظ كفر الشيخ ينعى نائب مدير مستشفى الصدر

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم، الإثنين، الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، واستشاري التخدير والعناية المركزة، ونائب مدير مستشفى الصدر، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتقدم محافظ كفر الشيخ ونائبه، وقيادات المحافظة، بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



