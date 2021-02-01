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خالد عكاشة: السيسي يضع أجهزة الاستخبارات في مقدمة صفوف المواجهة لتحقيق الأمن القومي العربي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:56 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمد القاضي
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تفعيل المنتدى العربي الاستخباري خطوة متقدمة في مجال التعاون العربي المشترك على كافة الأصعدة والمجالات.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعاون الاستخباراتي يبقي على رأس هذه المسارات من أشكال التعاون العربي المختلفة، باعتبار أن المنتدى العربي الاستخباري هو المعني بحماية وصون الأمن العربي بصورته الشاملة، وعلى أوضاعه الكاملة لتحقيق أمن الدول العربية.

وأشار إلى أن المنتدى العربي الاستخباري معني بالعديد من المهام التي تعد الأخطر والأكثر إلحاحا في اللحظة الحالية، موضحا أن مكافحة الإرهاب سوف تبرز على مهام المنتدى العربي الاستخباري.

وأكد أن مكافحة الإرهاب أصبح ملفا معقدا للغاية ويحتاج إلي العديد من مسارات العمل المختلفة التي لا يمكن أن تقوم بها إلا أجهزة الاستخبارات علي مستوي الدول في اللحظة الراهنة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يؤكد أهمية الجهد المشترك ويكلف أجهزة الاستخبارات العربية ببعض إشارات التعاون المثمر من أجل تعزيز منظومة الأمن القومي العربي.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس السيسي يضع أجهزة الاستخبارات في مقدمة صفوف المواجهة من أجل تحقيق معادلة الأمن القومي العربي.
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