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محافظات

ترخيص 140عيادة خاصة و 64 معمل تحاليل خلال عام في قنا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:17 م
الدكتور راجي تاوضروس،
الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا
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يوسف رجب

قال الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، إن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد الشحات، مدير إدارة العلاج الحر، قدمت العديد من الجهود خلال عام 2020 من المتابعة والتفتيش علي قطاع الصحة فيما يخدم المرضي خارج مستشفيات الصحة، وذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة تقديم خدمات طبية مناسبة تخدم كافة المرضي بالمحافظة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.



وأشار تاوضروس، إلى أن إدارة العلاج الحر أصدرت تراخيص لـ 140 عيادة خاصة، ترخيص 64 معمل تحاليل طبية، ترخيص ومعاينة 30 عيادة أسنان، معاينة و ترخيص 20 مركز طبي متخصص.



وأضاف تاوضروس، أن الإدارة تمكنت أيضا من ترخيص ومعاينة 6 مراكز علاج طبيعي، معاينة وترخيص 5 مراكز حضانات أطفال، معاينة و ترخيص 12 عيادة تخصصية، معاينة و ترخيص 4 محلات نظارات طبية، معاينة وترخيص مركز طبي للإدمان.



وأوضح الدكتور محمد الشحات، مدير إدارة العلاج الحر، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال عام 2020 بالمرور علي 450 منشأة طبية خاصة وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازم توافرها بتلك المنشآت، بالإضافة إلي إرسال 107 إنذار للمنشآت الطبية المخالفة.



وأكد الشحات، أن فريق العلاج الحر بالمديرية و الإدارات الصحية قاموا بتنفيذ جميع قرارات الغلق للمنشآت غير المرخصة و المخالفة للقانون وعمل أكثر من 60 محضر شرطة لتلك المنشآت الطبية الصادر لها قرارات غلق و تزاول العمل دون الحصول علي التراخيص.



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