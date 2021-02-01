منتصف الشهر الحالي .. الفلسطينيون يبدأون حملة التطعيم ضد كورونا..فيديو

علان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ حملة تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا الجديد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف فبراير الحالي.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا وصلتها من إسرائيل.

وأكد اشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية أن حملة التلقيح ستبدأ في الضفة وغزة، بعد أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح عبر آلية كوفاكس الدولية والتي ستضمّ خمسين ألف جرعة.





وأكد رئيس الوزراء على أن الحملة "ستبدأ أواسط الشهر الجاري في جميع الأراضي الفلسطينية وسنقدم لغزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات".





وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي عن توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.





من جهته، أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه، تسلم السلطة الفلسطينية ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل.ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل.