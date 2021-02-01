الصحة توافق دعم مستشفيات قنا بأجهزة سباب وتنفس صناعى للأطفال

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بشأن دعم مستشفيات محافظة قنا بأجهزة " سباب " وأجهزة تنفس صناعى " Ventilator " نظرًا لوجود عجز بتلك الأجهزة رغم أهميتها الشديدة للأطفال.





وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مستشفيات محافظة قنا تعانى من وجود عجز شديد فى أجهزة التنفس الصناعى" Ventilator "و كذلكأجهزة " سباب " التى لا يتوافر منها سوى جهازين فقط بمستشفى قنا العام، رغم الاحتياج الشديد لهذه الأجهزة لإنقاذ حياة الأطفال.





وأشار الشريف إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايدت وجهت بسرعة توفير الأجهزة المطلوبة ودعم مستشفيات محافظة قنا، مشيدًا بالاستجابة السريعة من جانب الوزيرة فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





وقال المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، إن موافقة وزيرة الصحة على طلب النائب أشرف رشاد الشريف، سوف يساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر القنائية التى تعانى من أجل توفير مكان لطفل يحتاج لجهاز سباب أو جهاز تنفس صناعى " Ventilator ".





وأكد قدوس، أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة جهود النائب لدعم القطاع الصحى بمحافظة قنا، حيث سبق أن قدم أسرة وأجهزة طبية حديثة داخل عدد من المستشفيات والوحدات الصحية حرصًا على توفير أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى محافظة قنا.





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