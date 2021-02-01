ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الصحة توافق دعم مستشفيات قنا بأجهزة سباب وتنفس صناعى للأطفال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:10 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
Advertisements
يوسف رجب

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بشأن دعم مستشفيات محافظة قنا بأجهزة " سباب " وأجهزة تنفس صناعى " Ventilator " نظرًا لوجود عجز بتلك الأجهزة رغم أهميتها الشديدة للأطفال.


وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مستشفيات محافظة قنا تعانى من وجود عجز شديد فى أجهزة  التنفس الصناعى" Ventilator "و كذلكأجهزة " سباب " التى لا يتوافر منها سوى جهازين فقط بمستشفى قنا العام، رغم الاحتياج الشديد لهذه الأجهزة لإنقاذ حياة الأطفال.


وأشار الشريف إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايدت وجهت بسرعة توفير الأجهزة المطلوبة ودعم مستشفيات محافظة قنا، مشيدًا بالاستجابة السريعة من جانب الوزيرة فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.


وقال المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، إن موافقة وزيرة الصحة على طلب النائب  أشرف رشاد الشريف، سوف يساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر القنائية التى تعانى من أجل توفير مكان لطفل يحتاج لجهاز سباب أو جهاز تنفس صناعى " Ventilator ".


وأكد قدوس، أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة جهود النائب لدعم القطاع الصحى بمحافظة قنا، حيث سبق أن قدم أسرة وأجهزة طبية حديثة داخل عدد من المستشفيات والوحدات الصحية حرصًا على توفير أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى محافظة قنا. 


اقرأ أيضًا :

للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف

صحة قنا: الحضانات استقبلت 4 آلاف طفل بعد زيادة عددها لـ 122 حضانة



الصحة توافق دعم مستشفيات قنا بأجهزة سباب وتنفس صناعى للأطفال
الصحة توافق دعم مستشفيات قنا بأجهزة سباب وتنفس صناعى للأطفال
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية لطوارئ مستشفيات مطروح بالتعاون مع مجلس الإنعاش المصري

الحكومة تستعرض موقف مواجهة كورونا وتؤكد: 76% من الأسرّة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة

مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية .. رئيس البرلمان: التعاون بين اللجان ينتج أداء تشريعيا ورقابيا أفضل

مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور

زعيم أغلبية النواب: لأول مرة يقوم المجلس بالدور الرقابي على أكمل وجه ونختلف مع بيان وزير الإعلام

أشرف رشاد: نواب الأحزاب رفضوا تصرفات عبد العليم داود في المجلس

ترشيحاتنا

هل تجوز الوصية بمنع أحد من حضور الجنازة؟ خالد الجندى يجيب

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

رغم خضوعه للمحاكمة والعزل .. ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان

معًا ضد كورونا: شفاء 113 حالة بالعزل المنزلي ودفن 132 أخرى بكورونا .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب.. دراسة تكشف الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري

كورونا كلمة السر .. قصة ظهور شارلي شابلن في باكستان | صور