مصرع عاطل بإحدى مقاهى المنصورة وشقيقته ترجح وفاته بسبب تعاطى المخدرات

لقي عاطل مصرعه فجأة أثناء جلوسه علي أحد المقاهي بمنطقة " عزبة الشال " في مدينة المنصورة ، ورجحت شقيقته وفاته بسبب تعاطيه المواد المخدرة.





تلقت مديرية امن للدقهلية إخطارا، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص مغشيا عليه حال تواجده بإحدى المقاهي الكائنة بشارع " المضرب " بمنطقة " عزبه الشال " دائرة قسم ثان المنصورة.





وأنتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المدعو "عماد ح ال ح" عاطل، بمقهى " الشربيي " الكائن بم نطقة " عزبة الشال " دائرة قسم ثان المنصورة ، وخلال جلوسه على أحد الكراسی شعر بحالة إعياء وسقط مغشيا عليه وتبين وفاته، وبمناظرة الجثة ، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وبحوزته كافة متعلقاته .





وبسؤال شاهدي الواقعة كلا من " محمد .ع. أ.ع "٤۳ میكانیكی بجوار المقهي، "السيد ص. ال. ع " ۲۹ سنة ،حاصل على مؤهل متوسط " أحد رواد المقهى " ويقيمان بذات العنوان أيدا مضمون الفحص ، واضافا أنه كان يجلس بمفرده.





وبسؤال شقيقة المتوفي " زينب "٤٢ سنة ، ربة منزل ، ومقيمة منطقة " جديلة " دائرة قسم ثان المنصورة قررت بأن شقيقها كان يتعاطى المواد المخدرة ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته أو تشتبه في حدوثها جنائيا





وأ خطرت النيابة العامة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي .



