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برلمان

حقوق إنسان النواب: التواصل مع الهيئات الإعلامية لتكون منابر للدفاع عن مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:19 م
حقوق الإنسان بمجلس
حقوق الإنسان بمجلس النواب
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فريدة محمد | عدسة: خالد مشعل
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك تحديات كبيرة نواجهها بالخارج، لاسيما مع التغييرات التي يشهدها العالم سواء في الولايات المتحدة وغيرها، مشيرا الى وجود أجندة ممنهجة لتوجيه النقد الهدام للبلاد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وأضاف رضوان، اللجنة حريصة على التواصل مع الهيئات الإعلامية، ليكونوا بمثابة منابر للدفاع عن مصر وتوضيح الحقائق، في ظل ما تواجهه البلاد من أجندات ممنهجة تظهر عبر التصريحات والبيانات الصادرة في الخارج سواء من الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتساءل رضوان، عن دور الهيئة الوطنية للصحافة، فيما نشهده الآن من تطور تكنولوجي، مشيرا الى دور مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك، في التواصل بين المواطنين واستغلالها إعلاميا.
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