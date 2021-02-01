1400 متنافس.. تعليم قنا تعلن فوز 10 طلاب فى مسابقة القرآن الكريم

اعتمد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف التي نظمتها إدارة العلاقات العامة، بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية بمعسكر قنا الدائم خلال شهر ديسمبر الماضى.





شارك فى المسابقة 1400 طالب على مدى 20 يومًا من مختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.





أعلن مدير تعليم قنا، فوز 10 طلاب من كل مستوى من مستويات المسابقة الثلاثة، الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا والثاني حفظ نصف القرآن الكريم والثالث حفظ ربع القرآن الكريم.





فاز في المستوى الأول الطلاب أحمد محمود احمد و محمد محمود بناوي ونورا محمد عبد الفتاح وشقيقها عبد الفتاح و عبد الرحمن علاء الدين محمد وهم ممثلين لإدارة نجع حمادي التعليمية.





كما فاز كل من: الطالبة ملك محمود كلحى ممثلة لإدارة قوص التعليمية، والطلاب ابتهال هاني وشقيقها محمد ومصطفى منصور و عبد الله أيمن الممثلين لإدارة قنا التعليمية.



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