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أخبار العالم

ترامب يعين محامين جدد بعد تخلي فريق دفاعه عنه فجأة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:31 م
ترامب
ترامب
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على صالح
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن لديه فريقًا قانونيًا جديدًا بعد أن غادرت مجموعة من المحامين فجأة في نهاية الأسبوع الجاري، الذين وافقوا على تمثيله خلال محاكمة عزله القادمة.

وقال مكتب ترامب في بيان إن بروس إل.كاستور وديفيد شوين سيقودان الدفاع الآن عندما يحاكم الرئيس السابق، 74 عاما، في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بتهمة "التحريض على العصيان" في أعقاب شغب الكابيتول الأمريكي المميت.

وذكرت سي إن إن ونيويورك تايمز في نهاية الأسبوع الجاري أن المحامين الخمسة الذين وافقوا أولًا على تولي القضية، والتي تم تأكيد أسمائهم مؤخرًا في الأسبوع الماضي، غادروا منذ ذلك الحين، وكان السبب الدقيق غير واضح.

ودفع ترامب محاميه للتوقف في دفاعه عن مزاعمه التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات، وفقًا لشبكة CNN؛ على الرغم من أن صحيفة التايمز، نقلًا عن مصدر، عارضت ذلك وقالت إن هناك صراعات أوسع حول الاستراتيجية بينما تحدث ترامب أيضًا عما يسميه بساطة القضية ولماذا لا يستطيع التعامل مع دفاعه بنفسه بدلًا من دفع أتعاب المحامين.

وذكرت صحيفة التايمز أن المحامين السابقين لم يوقعوا خطاب نوايا لتمثيل ترامب.

ولم يرد ممثلو ترامب ولا محاموه السابقون، الذين كان من المقرر أن يقودهم بوتش باورز، على طلب "بيبول" للتعليق على الأمر يوم الاثنين.

وذكرت شبكة سي إن إن أن مغادرة المحامين الخمسة كانت `` قرارًا متبادلًا '' مع فريق ترامب وأن الرئيس السابق "لم يتقبل" الخيارات الأخرى للدفاع عنه - بما في ذلك الجدل بدلًا من ذلك عما إذا كان من الدستوري إدانة رئيس ترك منصبه .
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