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رياضة

حسين الشحات يعود لمران ‏الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الدحيل القطري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة التي ‏أقيمت مساء اليوم، في ثالث مران للفريق، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، المقرر لها يوم ‏الخميس المقبل في منافسات كأس العالم للأندية.‏

وشارك الشحات في المران الجماعي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه ‏من الإصابة في العضلة الخلفية.‏

وكان الشحات شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات ‏الجماعية للفريق.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ‏بكأس ‏العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏
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