أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح عقوبة إشاعة الفاحشة في المجتمع.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران الفتوى بدار الإفتاء ، إ ن الأشخاص الذين يقومون بإشاعة الفواحش في المجتمع يصدق قول الله عليهم "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون". أمينالفتوىالإفتاءالأشخاصيقومونأنآمنواعذابأليموالآخرةوأنتم





وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن المشاركة في إشاعة الفاحشة جريمة تهدد المجتمعات ويجب علينا جميعا أن نلتزم بآداب وأخلاق الإسلام من خلال تقديم حسن النية وحسن العمل.



