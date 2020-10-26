خالد عمران: التطرف لا يتعلق بدين أو قيم ولا فكر ..فيديو

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التطرف لا يتعلق بدين أو قيم ولا فكر ولكنه نابع من أسلوب متطرف حتي يستخدم سياسيا أو تجاريا لصالح مصالح معينة ويلبس ثوبا غير حقيقي.





وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن هناك استغلالا لبعض المواقف سياسيا وهذا مظهر من مظاهر التطرف وتدعو إلي نبذة، مؤكدا أنه يتضامن مع حقوق الإنسان ومع الحريات.





عمران ، أن حقوق الإنسان يجب أن تحفظ المعتقدات وتحترم من الجميع ويجب علي الجميع احترام جميع الديانات والرموز والمقدسات. وأوضحأنوتحترم





وكان رؤساء 13 إقليما فرنسيا، قد أصدروا كتابا كاريكاتيرا سياسيا ونشروه في المدارس، ردا على مقتل مدرس التاريخ الذي أظهر لطلابه كاريكاتيرا مسيئا عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم خلال حصة دراسية.





وقال رئيس اتحاد رؤساء هذه الأقاليم، رينو ميوزيلييه "نحن رؤساء أقاليم فرنسا، أخذنا زمام المبادرة بتحضير كتاب للنشر، يجمع أهم صور الكاريكاتير السياسية والدينية التي ظهرت في وسائل الإعلام المحلية والوطنية".



