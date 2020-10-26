AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عمران: التطرف لا يتعلق بدين أو قيم ولا فكر ..فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:23 م
خالد عمران
خالد عمران
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التطرف لا يتعلق بدين أو قيم ولا فكر ولكنه نابع من أسلوب متطرف حتي يستخدم سياسيا أو تجاريا لصالح مصالح معينة ويلبس ثوبا غير حقيقي.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن هناك استغلالا لبعض المواقف سياسيا وهذا مظهر من مظاهر التطرف وتدعو إلي نبذة، مؤكدا أنه يتضامن مع حقوق الإنسان ومع الحريات.

وأوضح عمران ، أن حقوق الإنسان يجب أن تحفظ المعتقدات وتحترم من الجميع ويجب علي الجميع احترام جميع الديانات والرموز والمقدسات.

وكان رؤساء 13 إقليما فرنسيا، قد أصدروا كتابا كاريكاتيرا سياسيا ونشروه في المدارس، ردا على مقتل مدرس التاريخ الذي أظهر لطلابه كاريكاتيرا مسيئا عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم خلال حصة دراسية.

وقال رئيس اتحاد رؤساء هذه الأقاليم، رينو ميوزيلييه "نحن رؤساء أقاليم فرنسا، أخذنا زمام المبادرة بتحضير كتاب للنشر، يجمع أهم صور الكاريكاتير السياسية والدينية التي ظهرت في وسائل الإعلام المحلية والوطنية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية: تعمّد الإساءة للإسلام و لمقام وقدسية النبي يرسخ الكراهية

شارلي ايبدو.. شيخ الأزهر يرفض الرسوم المسيئة ويؤكد: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. والبحوث الإسلامية: تعمّد الإساءة للنبي يرسخ للكراهية

مجمع البحوث الإسلامية: الإساءة للنبي دعو للعنف والكراهية

البحوث الإسلامية يعلن تخرج الدفعة الثانية من الوعاظ المشاركين في دورة منهجية الرد على الشبهات

أول رد خليجي على الإساءة الأوروبية للرسول الكريم

ترشيحاتنا

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

الفنانة هبة السيسي تزف بشرى سارة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي .. صور

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي 3-1

كيف وصف حازم إمام هدف حسين الشحات في مرمى الوداد؟.. تفاصيل

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

بعد انضمامه للاتحاد السكندري.. أول مواجهة لـ حسام عاشور مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية