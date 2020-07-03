خالد عمران: الخيانة من صفات المنافق ولها درجات أعظمها الغدر بالأوطان

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي وصل في الإنتماء إلى ذكر حجر بمكة كانت له ذكريات معه وكذلك مع كل شئ.





وأضاف عمران، خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ"، منوها أن المؤمن لا يخون ولا يغدر بإخوانه ووطنه.





وأشار إلى أن الخيانة من صفات المنافق ولها درجات أعظمها خيانة الأوطان وإشاعة الإرهاب وتهديد الأديان والأنفس.





واستشهد بقوله تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ" فهؤلاء أبعد ما يكونوا عن الدين الصحيح.