روسيا .. انفجار عبوة ناسفة في سيارة أثناء سيرها في موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية بانفجار عبوة ناسفة في سيارة أثناء سيرها في موسكو

وأشار الإعلام الروسي إلى أن ضحية الانفجار في موسكو خبير تقني روسي ومستشار سابق لرئيس الحكومة الأوكراني أزاروف.

اعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية جنوب غرب أوديسا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 1198 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة الليل.

وفي وقت لاحق؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن جافتين تحملان أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا وفي ميناء تشيرنومورسك.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف السفن المحملة بالمعدات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج باستخدام الطائرات المسيّرة".