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سيارات

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:02 م
كيا كرنفال
كيا كرنفال
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كريم عاطف

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن تدشين السيارة طراز كرنفال موديل 2021 الجديدة منذ فترة فى يونيو الماضي، ومنذ ذلك الوقت تسعى الشركة إلى عمل دعاية بطرق مختلفة وأظهر مزاياها للعملاء.


ونشرت شركة كيا مؤخرا فيديو وصورا جديدة توضح من خلالها أبرز مزايا السيارة وهي مساحتها الداخلية الرحبة، والتى تتسع إلى احتواء 11 شخصا.


وتقول شركة  كيا فى مقطع الفيديو الجديد أن مقصورة كيا كرنفال 2021 الجديدة كليًا يُمكنها أن تسع لفريق كرة قدم كامل، أي 11 شخصا، وبالطبع القيام بذلك سيكون صعبًا، لكنهم هذا الفيديو التعليمي صنعته لإرشادك.


وتتوفر كرنفال 2021 الجديدة كليًا التى تعتبر من فئة الميني فان منذ انطلاقها بمجموعة متنوعة من ترتيبات الجلوس التي تتراوح من المقاعد الرياضية وصولًا إلى المقاعد الأكثر عملية التي تسع لما يصل إلى أحد عشر شخصًا، وهي محاولة من الشركة لجذب كافة أنواع العُملاء لسيارتها الجديدة.


تستمد السيارة كرنفال 2021 الجديدة كليًا قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر بشكل قياسي، وبغض النظر عن عدد الركاب التي ترغب في أن يجلسوا على مقاعد كرنفال، فإن كيا لديها مقطع ترويجي يوضح لك بالضبط كيف تُناسب الجميع بشكل مريح.


والجدير بالذكر أن أول سيارة طرحتها شركة كيا من طراز كرنفال في سوقها المحلي بكوريا، كان في عام 1998.

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل
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