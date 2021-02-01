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الصحة تعدل برتوكول علاج كورونا لرفع نسب الشفاء.. أستاذ مناعة يوضح..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:31 م
تعديل بروتوكول علاج
تعديل بروتوكول علاج كورونا
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ندى عبد العزيز
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والميكروبيولوجي أن مسألة تغير بروتوكولات علاج فيروس كورونا  التى تعمل عليها وزارة الصحة المصرية إضافة جديدة للمنظومة الصحية فى مصر.

وأكد "مصباح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية " Ten" أننا نتعامل مع فيروس جديد ولا نعلم ما الذي يؤثر فيه ، مضيفًا أن جميع البروتوكولات العلاجية تعمل على أدوية قائمة بالفعل منذ بداية الجائحة ولا يوجد أى ادوية جديدة اكتشفت لعلاج هذا الفيروس.

وأضاف أن هناك بعض التجارب أجريت مع الأدوية المضادة للفيروسات والهيدروكسي كلوروكين وبعض الأدوية المضادة للأيدز، مشيرًا إلى أن كل هذه التجارب تضيف معلومات جديدة وتساعد على تقليل دائرة أن يكون الفيروس واسع المفعول وتساعد فى السيطرة عليه بشكل أكبر.

وعقب "مصباح" أننا لا نستطيع القول بأننا تجاوزنا الموجة الثانية ولكن كون أن الأمور لم تخرج عن السيطرة حتى الآن يرجع للعديد من العوامل من ضمنها مجهود وزارة الصحة فى المستشفيات وأيضًا إدراك جميع الأطقم الطبية كيفية التعامل مع الفيروس
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