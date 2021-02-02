أون لاين.. الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي لقراءة صحيح البخاري اليوم

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن انعقاد المجلس الحديثي السابع لقراءة صحيح الإمام البخاري في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجامع الازهر، أنه من المقرر حضور الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، كما أنه من المقرر قراءة من باب: "استواء الظهر في الركوع" إلى باب: "صلاة الخوف" على أن يكون الحضور متاحًا فقط عبر البث المباشر على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب.

14 فرعا خارج الجامع الأزهر

تعد الأروقة الأزهرية التي تقدم شتى العلوم للمصريين والأجانب داخل الجامع الأزهر الشريف على يد كبار العلماء من التجارب التي لاقت نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي جعل مؤسسة الأزهر الشريف تتوسع من فروعها خارج الجامع الأزهر ليكون لها عدة فروع في مختلف المحافظات.





وشهدت الأروقة الخارجية للجامع الأزهر، افتتاح فرع جديد لرواق القرآن الكريم بمعهد الزقازيق الثانوى بنين بمحافظة الشرقية وتم إجراء اختبارات لـ 370 متقدما على أيدى اثنى عشر محفظًا، لتحديد مستوى الدارسين المتقدمين استعدادا لتفعيل الرواق وانطلاق الدراسة به،ويعد التوسع فى الأفرع، ضمن الخطة التى وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حرصا على نشر الأروقة فى جميع محافظات الجمهورية.



