عقار مجهول.. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالإسماعيلية

لقيت فتاة من قرية سرابيوم، بمحافة الإسماعيلية، مصرعها، مساء الاثنين، إثر تناولها مادة غير معلومة.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الفرماوي رئيس وحدة مباحث فايد يفيد تلقي بلاغ بمصرع فتاة تدعى م.م.أ 19 سنة مقيمة بقرية سرابيوم بدائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها ضباط المباحث إلى أن الفتاة انتحرت بتناولها عقار غير معلوم تسبب في وفاتها في الحال.

وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى القصاصين المركزي وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فيما يناقش ضباط البحث الجنائى ذويها لكشف ملابسات الواقعة .



