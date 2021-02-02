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رياضة

نجم المصري السابق: الأهلي قادر على تخطي الدحيل ومواجهة بايرن ميونخ

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 ص
الأهلي
الأهلي
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عبدالله هشام
قال ياسر الشنواني نجم النادي المصـري والكرة المصرية السابق، إن الأهلي قادر على تخطي عقبة '' الدحيل القطري '' الخميس المقبل في كأس العالم للأنديـة.

وأضاف الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الأهلي فريق متكامل العناصر ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين ويستطيع التغلب على الدحيل والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبـا.

وفي وقت سابق قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث ‏للفريق أعلى ملعب الجامعة في قطر.‏

شهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات ‏التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.‏

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏
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